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Кузнецов пропустит Олимпиаду в Пекине из-за нарушения антидопинговых правил

Игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля.
Кузнецов пропустит Олимпиаду в Пекине из-за нарушения антидопинговых правил
16 декабря 2021 13:04
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автор фото: НХЛ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не сможет представить свою национальную команду на Олимпиаде в Пекине из-за нарушения антидопинговых правил.

«Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного», - приводит слова Тардифа РИА Новости.

Напомним, что в 2019 году Кузнецов получил четырехлетнее отстранение от Международной федерацией хоккея (IIHF) за употребление кокаина, на НХЛ оно не распространяется, но не дает Кузнецову выступать за сборную на чемпионатах мира и Олимпийских играх в Пекине.

Ранее сообщалось, что «Кэпиталз» поместили Евгения на карантин. Это уже третий случай заболевания коронавирусом у россиянина.

В текущем сезоне Кузнецов провел 28 матчей, в которых набрал 30 (9+21) очков.

источник: «РИА Новости»
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