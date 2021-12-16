Борис Михайлов: Нет никакой трагедии в том, что Кузнецов не сыграет на Олимпиаде в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался на тему того, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не примет участие в ОИ-2022, которые пройдут в Пекине.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что 29-летний хоккеист пропустит ближайшую Олимпиаду из-за нарушения антидопинговых правил.

– Мое мнение как болельщика – я был бы рад сокращению дисквалификации. Снизились ли шансы сборной? Почему?! Придет другой на его место, и все. Вы хотите от меня услышать: «Ой, какая трагедия!» Нет, не услышите. Никакой трагедии здесь нет, – цитирует Михайлова Sport24.

Напомним, что в 2019 году Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию от IIHF за употребление кокаина. В нынешнем сезоне НХЛ форвард отыграл 28 матчей, забросил девять шайб и отдал 21 ассист.

ОИ-2022 пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. Сборная России попала в группу B. Ее соперниками станут Дания, Чехия и Швейцария.