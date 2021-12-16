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Гончаров покинул состав «Авангарда»

Омский клуб согласовал с хоккеистом расторжение действующего контракта.
16 декабря 2021 15:44
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Авангарда» сообщила о том, что защитник Максим Гончаров ушел из команды.

Согласно данным источника, соглашение между 32-летним россиянином и омским клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Гончаров вернулся в состав «Авангарда» в сезоне-2020/21. Ранее он выступал за «ястребов» с 2014 по 2015 годы. В общей сложности хоккеист отыграл в КХЛ 499 матчей, забросил 34 шайбы и отдал 64 ассиста.

В нынешнем сезоне Гончаров провел 10 встреч и отличился одним забитым голом. В своей карьере защитник играл за ЦСКА, «Спартак» и «Салават Юлаев».

источник: ХК «Авангард»
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