ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Депутат Свищев: Как бы мы не надеялись на участие Кузнецова на Олимпиаде, но закон для всех един

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
16 декабря 2021 16:37
автор: Владислав Корегин

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал появившуюся информацию о том, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не сыграет за сборную России на Олимпиаде-2022.

Отметим, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не сокращать дисквалификацию 29-летнего хоккеиста. По этой причине он пропустит ближайшие Игры, которые пройдут в Пекине.

– Евгений – великий и талантливый игрок, он еще покажет себя. Есть правила, которые осуждают употребление определенных препаратов, особенно кокаина. У нас же вообще в стране такой наркотик запрещен законом и предусматривает уголовное наказание. Как бы мы не любили, не уважали и не надеялись на участие Жени, но закон для всех един, – цитирует Свищева Sport24.

Напомним, что в 2019 году Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию от IIHF за употребление кокаина. В нынешнем сезоне НХЛ форвард отыграл 28 матчей, забросил девять шайб и отдал 21 ассист.

ОИ-2022 пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. Сборная России попала в группу B. Ее соперниками станут Дания, Чехия и Швейцария.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Если НХЛ не поедет в Пекин. Кубок Первого канала станет репетицией ОлимпиадыКубок африканских наций находится под угрозой срываКХЛ назвала составы команд на Матч звёзд«Какая же ты роскошная девушка»: новое видео ЗагитовойЖена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в США"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" Instagram
Биатлон вместо футбола «Динамо» — «Зенит» — не прихоть, а верное решение «Матч ТВ». О чем говорят телерейтинги
Опубликованы телевизионные рейтинги прошлой недели, по которым можно понять: как на канале «Матч ТВ» выбирают события для трансляций.
Ставки на спорт — новое поле битвы спортивных вещателей-гигантов
Автор The Verge Кэти Кек размышляет о необходимости активной интеграции беттинга в стриминговые сервисы, транслирующие спортивные соревнования.
России показали кузькину мать. ИИХФ не стала менять правила — и не пустит друга Овечкина на Олимпиаду
Президент ИИХФ Люк Тардиф подтвердил, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не сможет принять участие в олимпийском турнире.
«Выбили глаз — вставь на место и беги за канадцем!» История самой массовой хоккейной драки
Дрались все и даже запасные, разнимали с полицейскими, а на арене выключали свет, но сделали только хуже: в темноте хоккеисты кусались, царапались и добивали лежачих. «Плеймейкер» вспоминает, как в 1987 году на молодежном чемпионате мира стенка на стенку сошлись хоккеисты сборных СССР и Канады.
Гнался за Гретцки, а догнал Андрейчука! Как Овечкину покорился еще один рекорд НХЛ (видео)
751-я шайба Александра Овечкина в НХЛ и результативный пас помогли «Вашингтону» уйти от поражения в основное время в выездном матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (4:5 ОТ).
«Наша советская форма напомнила детство». Жамнов — о победе над Канадой
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу (4:3) над канадцами в стартовом матче Кубка Первого канала.
Победили, но в олимпийских перспективах не убедили. Послесловие к хоккею Россия — Канада
Стартовый матч сборной России на Кубке Первого канала против канадцев (4:3) оставил двоякие впечатления.
На груди «СССР», на табло — 4:3! Как Россия начала Кубок Первого канала с победы над Канадой
В первом матче Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной России наши хоккеисты взяли верх над канадцами - 4:3.
«Был саботаж игроков, а тренера загнали в невыносимые условия». Червиченко — об уходе Витории из «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением об увольнении Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
По заветам Заремы… Как «Спартак» уволил Руя Виторию
Среда 15 декабря прошла в ожидании новостей из «Спартака», где к вечеру все-таки объявили об ожидаемой всеми отставке Руя Витории с поста главного тренера команды.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика