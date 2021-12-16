Депутат Свищев: Как бы мы не надеялись на участие Кузнецова на Олимпиаде, но закон для всех един

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал появившуюся информацию о том, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не сыграет за сборную России на Олимпиаде-2022.

Отметим, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не сокращать дисквалификацию 29-летнего хоккеиста. По этой причине он пропустит ближайшие Игры, которые пройдут в Пекине.

– Евгений – великий и талантливый игрок, он еще покажет себя. Есть правила, которые осуждают употребление определенных препаратов, особенно кокаина. У нас же вообще в стране такой наркотик запрещен законом и предусматривает уголовное наказание. Как бы мы не любили, не уважали и не надеялись на участие Жени, но закон для всех един, – цитирует Свищева Sport24.

Напомним, что в 2019 году Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию от IIHF за употребление кокаина. В нынешнем сезоне НХЛ форвард отыграл 28 матчей, забросил девять шайб и отдал 21 ассист.

ОИ-2022 пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. Сборная России попала в группу B. Ее соперниками станут Дания, Чехия и Швейцария.