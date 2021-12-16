Сборная Россия одержала минимальную победу над Швецией в матче Кубка Первого канала

Хоккеисты сборной России обыграли Швецию (1:0) в матче Кубка Первого канала.
Отметим, что автором единственной заброшенной шайбы стал защитник Вячеслав Войнов, отличившийся на 48-й минуте. Ассистировали игроку московского «Динамо» форварды Никита Гусев и Владимир Ткачев.
Таким образом, Россия одержала свою вторую победу на турнире. Вчера команда переиграла Канаду (4:3).
18 декабря сборная России сыграет против Чехии, а шведы днем ранее встретятся с Канадой.
Евротур
Кубок Первого канала
Швеция – Россия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Войнов (Гусев, Ткачев), 47:55
Вратари: Хеллберг – Федотов.
Броски: 30 – 23.
Штраф: 4 – 2.
источник: «Советский спорт»