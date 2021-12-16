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Юхан Гарпенлев: Мы собрали не сильнейшую команду из Европы

Наставник шведов пообещал, что даже в случае отсутствия игроков из НХЛ его команда на Олимпиаде все равно будет сильнее
16 декабря 2021 21:20
автор: Александр Шульгин

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев прокомментировал результат матча Кубка Первого канала против России.

«Для нас это была тяжелая игра, мы не забили, это было обидное поражение. Мы не использовали свои шансы, несмотря на поражение, игра с нашей стороны была неплохой. Мы собрали не сильнейшую команду игроков из Европы. На Кубке Карьяла у нас была другая команда. Если НХЛ не поедет в Пекин, наша команда будет сильнее, чем на Кубке Первого канала, эта команда претерпит изменения.

Сборная России играла в том же стиле, что и раньше. Не увидел больших различий. Но, думаю, после видеопросмотра я увижу небольшие изменения. У России хорошая команда, в которой много больших мастеров и опытных игроков», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, сборная России одержала победу со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил защитник Вячеслав Войнов.

Этот успех стал вторым для команды Алексея Жамнова, которая возглавила турнирную таблицу турнира.

источник: Sport24.ru
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