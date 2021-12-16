Финляндия по буллитам обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала

В матче Кубка Первого канала сборная Финляндии по буллитам одержала победу над командой Чехии.
Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 2:2. В составе Суоми отличились Сакари Маннинен и Антон Левтчи. Чехи ответили шайбами Яна Коваржа и Милана Гулаша.
Победный буллит реализовал Петер Тиивола.
Евротур
Кубок Первого канала
Чехия – Финляндия – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1)
Голы:
0:1 - Маннинен (Гранлунд, Покка), 9:27
1:1 - Коварж (Гулаш), 32:41
1:2 - Левтчи (Кемппайнен), 47:52
2:2 - Гулаш, 59:49
2:3 - Тиивола, 65:00 (победный буллит)
Вратари: Грубец - Сятери.
источник: «Советский спорт»