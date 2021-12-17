Голевая передача Романова помогла «Монреалю» помогла прервать серию из семи поражений подряд

17 декабря на стадионе «Белл Центр» в Монреале состоялся встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Филадельфией». Победу в этой встрече одержали хоккеисты хозяев со счетом 3:2.

Заброшенными шайбами в составе «Канадиенс» отметились Арттури Лехконен (6-я минута), Лорен Дофен (55) и Джонатан Друэн реализовал победный буллит. У «Филадельфии» отличились Макс Уиллман (23) и Джексон Кейтс (40).

Отметим, что российский защитник «Монреаля» Александр Романов оформил результативную передачу на первый гол. В активе россиянина шестое очко в текущем сезоне в 30-и играх (2+4).

По итогам этой встречи «Монреаль» смог добиться первой победы спустя семь матчей . В их активе заключительное, 16 место Востока и 17 баллов. «Филадельфия» располагается на 11-й позиции с 27-ю очками.

Следующий матч в рамках НХЛ «Канадиенс» проведет дома против «Бостона» 19 декабря, а «Флайерс» примет «Оттаву» в этот же день.