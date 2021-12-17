Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Баффало»

17 декабря в Сэнт-Поле состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Баффало». Победу в этой встрече праздновали хоккеисты «Сэйбрз» со счетом 3:2.

В составе «Уайльд» заброшенными шайбами отметились Джон Меррилл (11-я минута) и Кирилл Капризов (40). У «Баффало» голы забили Дилан Козенс (29), Марк Писик (53) и Тэйг Томпсон реализовал победный буллит.

Капризов забил 11-й гол в сезоне и набрал в сумме 33 результативных балла за 29 игр (11+22). Еще один российский игрок Дмитрий Куликов сегодня оформил голевую передачу на первый гол. В его активе за 28 игр десять передач и три шайбы.

По итогам этой встречи «Уайльд» продолжает занимать первое место на Западе с 40 очками, в то время, как у «Баффало» 13-я позиция и 24 балла.

Следующий матч «Миннесота» проведет на выезде против «Флориды» 18 декабря, а «Баффало» отправится в гости к «Питтсбургу» в этот же день.