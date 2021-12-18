Зайцев сломал ногу в матче с «Тампой»

Российский защитник «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев получил серьезную травму в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй Лйтнинг».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у россиянина предварительно диагностирован перелом ноги.

«Перелом ноги. Но, наверное, точный диагноз должны назвать в клубе, пока понятно, что какое-то время пропущу. Два месяца? Может быть, и меньше, сейчас начнется период реабилитации, восстановления.

По поводу участия в Олимпийских играх ничего определенного сказать нельзя. Мы сейчас в Тампе, скоро вернемся домой, тогда будет больше информации», - приводит издание слова хоккеиста.

Напомним, встреча «сенаторов» и «молний» состоялась в пятницу и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тампы».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.