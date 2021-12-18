ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Зайцев сломал ногу в матче с «Тампой»

Восстановление займет до двух месяцев
18 декабря 2021 09:28
автор: Александр Шульгин

Российский защитник «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев получил серьезную травму в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй Лйтнинг».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у россиянина предварительно диагностирован перелом ноги.

«Перелом ноги. Но, наверное, точный диагноз должны назвать в клубе, пока понятно, что какое-то время пропущу. Два месяца? Может быть, и меньше, сейчас начнется период реабилитации, восстановления.

По поводу участия в Олимпийских играх ничего определенного сказать нельзя. Мы сейчас в Тампе, скоро вернемся домой, тогда будет больше информации», - приводит издание слова хоккеиста.

Напомним, встреча «сенаторов» и «молний» состоялась в пятницу и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тампы».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная Канады победила Швецию в Кубке первого канала40 сэйвов Варламова обеспечили "Айлендерс" победу над "Бостоном"Стал известен состав всех групп нового сезона Лиги нацийРуй Витория впервые высказался после увольнения из «Спартака»Жена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в СШАЖена главного тренера «Зенита» – о семейном кризисе
Шоу Овечкина продолжается! До Ягра — 14 голов, до Гретцки — 13 шайб в пустые ворота (ворота)
Александр Овечкин продлил свою результативную серию в сезоне до семи игр, отправив шайбу в концовке выездной встречи с «Виннипегом» в пустые ворота и закрепив победу «Вашингтона» (5:2).
Чтобы отнять золото у Латыпова, Бё пришлось пойти на авантюру! Наши биатлонисты набрали сумасшедший ход
На этапе Кубка мира во Франции Эдуард Латыпов стал серебряным призером спринта, всего семь секунд уступив знаменитому норвежцу Йоханнесу Бё. Это первая медаль сборной России в личных гонках КМ-2021/22 – но, очень похоже, что не последняя.
Много шума из ничего. Что говорят про закон о Fan ID, который приняли, но непонятно, когда и где введут
Госдума приняла вызывающий столько споров и кривотолков закон о Fan ID — с введением специальных паспортов для желающих посетить спортивные мероприятия болельщиков. Документ вступает в силу с 1 июня 2022 года, а его инициатором выступило правительство РФ.
«Сидел бы Ваноли в Италии, пасту ел… За что ему полтора миллиона?» Великий Гаврилов — о новом тренере «Спартака»
Легендарный нападающий «Спартака» Юрий Гаврилов в беседе с «Плеймейкером» эмоционально отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.
Судьба Валиевой зависит от Коляды? Как Гран-при-2021 изменил расклад в командном турнире Олимпиады
Объявлен окончательный список десяти стран, чьи сборные выступят в командном турнире Олимпиады-2022. Россия считается главным претендентом на золото - но так ли это на самом деле?
«Спартак» представил Ваноли художником! Как бы он не нарисовал клубу «Черный квадрат»
49-летний итальянец Паоло Ваноли официально объявлен новым главным тренером «Спартака».
По «графику» Овечкина. Капризов забил после затишья, но проиграл (видео)
Шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» добиться лишь ничьей в основное время домашнего матча с «Баффало» (2:3 Б).
Как Третьяка не пустили в НХЛ: история несостоявшегося трансфера века
Нашей первой суперзвездой в НХЛ мог стать нынешний президент ФХР, лучший хоккейный вратарь всех времен Владислав Третьяк. Из этого видео вы узнаете, как сорвался его трансфер в «Монреаль Канадиенс» в 1983 году.
Попали в группу жизни, но не забудем горький опыт Ковтуна, Хиддинка и Газзаева. Итоги жеребьевки Лиги наций
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23. Россия выступит в лиге В в одной группе с Исландией, Израилем и Албанией.
Вопросы остаются, но побеждаем — и это сейчас главное. Как Россия дожала в Москве шведов
В матче со шведами в рамках Кубка Первого канала (1:0) все решила единственная шайба защитника Вячеслава Войнова и отменная игра голкипера Ивана Федотова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика