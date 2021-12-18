Зайцев уверен, что НХЛ не будет прерывать сезон из-за коронавируса

Российский защитник «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев поделился своими мыслями о сложной ситуации в НХЛ из-за распространения нового штамма коронавируса.

«Остановят ли чемпионат? Уверен, что нет. И прежняя пауза серьезно ударила по финансовому положению лиги, на новый перерыв никто не готов. Трудные времена будут у всех команд, но вряд ли турнир прервут», - приводит слова хоккеиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, всего с начала текущего сезона лига перенесла уже 20 матчей из-за вспышек заболеваемости в разных командах.

Ранее стало известно, что Зайцев получил серьезную травму в пятничном матче «Оттавы» против «Тампа-Бэй Лайтнинг». По предварительным данным у россиянина перелом ноги. Сроки восстановления оцениваются в два месяца.