Финляндия победила Канаду на Кубке Первого канала

В Кубке Первого канала сборная Финляндии обыграла команду Канады со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Ере Карьялайнен. Так по одной шайбе забросили Маркус Гранлунд и Маркус Ненонен. У »кленовых листьев» отличился Ландон Ферраро.

Сборная Финляндии завершит выступление на российском этапе Евротура 19 декабря матчем с командой России.

Результат матча с Канадой не будет учитываться в общей таблице, так как «кленовые листья» являются приглашенными участниками Еврохоккейтура.

Кубок Первого канала проходит в Москве с 15 по 19 декабря. Действующим победителем турнира является сборная России

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