Молодежка Белоруссии выиграла дивизион А и сыграет на МЧМ-2023 впервые за пять лет

Молодежная сборная Белоруссии выиграла дивизион А среди молодежных команд, что позволило ей вернуться на МЧМ-2023 после пятилетнего отсутствия. В решающем матче они оказались сильнее норвежцев (3:2).

В матче с норвежцами белорусы к середине второго периода проигрывали 0:2, а затем забросили три безответные шайбы. Во втором периоде отличился Егор Чезганов, а в третьем - Александр Суворов, а за 40 секунд до конца третьей 20-минутки отличился Валентин Демченко и вывел команду в элитный дивизион.

Отметим, что молодежный чемпионат мира в этом году пройдет в Канаде. Сроки проведения турнира - с 26 декабря по 5 января.