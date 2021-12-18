Сборная России выиграла у Чехии на Кубке Первого канала, одержав третью победу на турнире

Сборная России одержала третью победу подряд на Кубке Первого канала, выиграв у Чехии со счетом 5:2. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена»
Первая шайба была заброшена на первой минуте - отличился Арсений Грицюк. Вскоре преимущество россиян увеличил Даниил Вовченко, а третий гол забил Михаил Григоренко. Чехия ответила голом Яна Коваржа.
В конце второго периода Григоренко отличился дублем, спустя две минуты гол соперника поразил Александр Елесин. Милан Гулаш забросил шайбу за сборную Чехии. Итоговый счет - 5:2.
Сборная России продолжает оставаться без поражений на турнире из трех матчей (9 очков). Чехия провела две встречи, проиграв обе (1).
источник: «Советский спорт»