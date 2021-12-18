Организаторы МЧМ-2022 не собираются ограничивать посещаемость турнира

Организаторы молодежного чемпионата мира-2022 не планируют вводить ограничения на посещаемость в период проведения турнира. Первенство состоится с 26 декабря по 5 января.

«Мы каждый день на связи с местными органами здравоохранения. Они анализируют ситуацию в других провинциях. Мы ведем обсуждения, но на данный момент у нас нет планов по сокращению вместимости арен», - цитирует вице-президента Хоккейной ассоциации Канады Дина Макинтоша CBC.

Сборная России на турнире сыграет в одной группе с США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Первый матч состоится со скандинавами 26 декабря.