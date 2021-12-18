Зайцев пропустит около четырех недель из-за травмы ноги

Российский защитник «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев пропустит около месяца из-за травмы ноги.

«Да, он пропустит какое-то время из-за травмы пятки. Мы не знаем точных сроков, но восстановление займет около четырех недель. Безусловно, это большая потеря для нас и нашей обороны. Он приносил очень много пользу на льду, а в одной паре обороны вместе с Томасом Шабо они играли действительно слаженно.

Я считаю, что Зайцев - один из наших самых недооцененных игроков. Думаю, что теперь Зуб будет играть вместе с Шабо, который хорошо действует с любыми партнерами. При этом повторюсь, что мы потеряли действительно элитного защитника и отличного «убийцу» меньшинства», - приводит слова главного тренера канадского клуба Ди-Джей Смита пресс-служба НХЛ.

Напомним, игрок получил травму 17 декабря в матче регулярного чемпионата против «Тампа-Бэй Лайтнинг». По предварительным данным у Никиты перелом ноги.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «молний».

После 27 матчей «Оттава» с 19 очками занимает 15-е место в Западной конференции.