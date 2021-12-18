НХЛ перенесла все матчи «Бостона» и «Нэшвилла» до 26 декабря

НХЛ перенесла все матчи «Бостон Брюинз» и «Нэшвилл Предаторз» до 26 декабря в связи со вспышками коронавируса в командах.

Как сообщает пресс-служба лиги, на более поздний срок перенесены противостояния «Бостона» с «Монреаль Канадиенис», «Оттава Сенаторз», «Каролина Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш».

«Нэшвилл» не сможет сыграть с «Каролиной», «Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз».

Кроме того, отложены ближайшие две встречи «Ванкувер Кэнакс» - против «Торонто Мэйпл Лифс» и «Аризона Койотис».

Всего с начала сезона лига перенесла уже около 30 матчей.