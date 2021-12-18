Нападающий «Нефтехимика» Хисамутдинов перешел в рижское «Динамо»

Форвард нижнекамского «Нефтехиимика» Арсен Хисамутдинов стал игроком рижского «Динамо».

Об этом сообщает пресс-служба латвийского клуба.

Напомним, 23-летний хоккеист является воспитанником нижнекамского клуба. Всего с 2019 года он провел в составе команды 40 матчей, в которых набрал девять (4+5) очков.

Также два года назад Хисамутдинов был задрафтован «Монреаль Канадиенс» в шестом раунде.

После 38 рижане с 30 очками занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.