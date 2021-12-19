Голевая передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Оттаву», Зуб забросил шайбу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на своей площадке оказалась сильнее «Оттавы». Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Флайерз».

Отметим, что автором победной шайбы стал Трэвис Санхайм. Также по одной шайбе забросили Клод Жиру, Оскар Линдблом и Джоэль Фараби. Российский защитник Иван Проворов отдал голевую передачу.

Гости ответили голами в исполнении Тима Штюцле, Алекса Форментона и Артема Зуба.

В следующем матче «Филадельфия» примет дома «Вашингтон», а «Оттава» на своем стадионе сыграет с «Сент-Луисом». Обе встречи состоятся 22 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Оттава» – 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Жиру (Линдблум), 4:19

2:0 – Линдблум (Проворов, Конекны), 7:32

2:1 – Штюцле (Браун, Форментон), 22:09

2:2 – Форментон (), 23:22

2:3 – Зуб (Сэнфорд, Гэмбрелл), 53:43

3:3 – Фараби (Конекны, Кутюрье), 54:35

4:3 – Сэнхайм (Эткинсон), 61:35

Вратари: М.Джонс 28/31 – Форсберг 34/38.