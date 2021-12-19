Передача Радулова помгла «Далласу» победить «Чикаго»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на своей площадке оказался сильнее «Чикаго». Встреча завершилась в овретайме со счетом 4:3 в пользу «Старз».

Отметим, что автором победной шайбы стал Йон Клингберг. Также у хозяев дублем отметился Джо Павелски, еще один гол на счету Джейсона Робертсона. Российский нападающий Александр Радулов сделал результативную передачу, а Денис Гурьянов очков не набрал.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Алекса Дебринкэта, Дилана Строума и Доминика Кубалика.

В параллельном матче «Детройт» обыграл «Нью-Джерси» (5:2). Российский форвард Владислав Наместников записал себе в актив голевую передачу.

В следующей игре «Далласу» дома будет противостоять «Миннесота» (21 декабря), а «Чикаго» сразится снова со «Старз» (24 декабря).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Чикаго» – 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Павелски (Клингберг), 5:16

2:0 – Павелски (Радулов, Хинтц), 7:24

2:1 – Дебринкат (Густафссон, Кэйн), 25:04

3:1 – Робертсон (Павелски, Хинтц), 25:18

3:2 – Строум (Джонс, Хэйгл), 26:47

3:3 – Кубалик (Хэйгл), 51:55

4:3 – Клингберг (Хинтц, Павелски), 62:13

Вратари: Эттинджер 20/23 – Ланкинен 35/39.