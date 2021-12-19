Сборная Швеции добилась волевой победы над Чехией в матче Кубка Первого канала

Хоккеисты сборной Швеции одержали свою первую победу на Кубке Первого канала, обыграв Чехию со счетом 3:2.
В составе команды Юхана Гарпенлева шайбы забросили Густав Ридал (6-я минута), Антон Бенгтссон (45) и Тим Хеед (55). Соперник ответил голами Милана Гулаша (32) и Яна Коваржа (36).
Отметим, что ранее на турнире Швеция уступила сборным России (0:1) и Канады (1:3). Что касается Чехии, то подопечные Филипа Пешана не смогли одержать ни одной победы. Помимо неудачного результата со шведами, чешская команда проиграла Финляндии (2:3 Б) и России (2:5).
Евротур
Кубок Первого канала
Чехия – Швеция – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
Голы:
0:1 – Ридал (Ларссон), 05:48
1:1 – Гулаш (Соботка, Заморский), 31:09
2:1 – Коварж (Гулаш, Нестрашил), 35:48
2:2 – Бенгтссон (Олофссон), 44:13 (бол.)
2:3 – Хеед (Бенгтссон), 54:44 (бол.)
Вратари: Грубец – Хеллберг.
Броски: 17 – 31.
Штраф: 10 – 6.