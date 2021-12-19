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Сборная Финляндии стала победителем Кубка Первого канала, обыграв Россию в овертайме

Одним из главных героев встречи стал финский форвард Сакари Маннинен, отличившийся дублем.
19 декабря 2021 18:13
автор: Владислав Корегин

Сборная Россия уступила Финляндии (2:3 ОТ) в заключительном матче Кубка Первого канала.

Отметим, что в основное время прошедшей встречи команды забросили друг другу по две шайбы. В составе подопечных Алексея Жамнова голы забили форвард Артем Минулин, отличившийся на 36-й минуте, а также защитник Вячеслав Войнов (57). У финнов авторами результативных бросков стали Валттери Мереля (19) и Сакари Маннинен (45). В овертайме победу финской сборной принес гол Маннинена (65).

Таким образом, сборная Финляндии стала победителем Кубка Первого канала. Помимо россиян, подопечные Юкки Ялонена обыграли на турнире Чехию (3:2 Б) и Канаду (4:1).

Евротур

Кубок Первого канала

Россия – Финляндия – 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Мереля (Няттинен, Cаломаки), 18:27
1:1 – Минулин (Григоренко, Гусев), 35:37
1:2 – Маннинен, 44:15 (бол.)
2:2 – Войнов (Толчинский, Семенов), 56:19 (бол.)
2:3 – Маннинен (Кемиляйнен), 64:30 (п.в.)

Вратари: Федотов – Сятери.
Броски: 27 – 23.
Штраф: 4 – 4.

источник: «Советский спорт»
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