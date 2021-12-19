Михайлов назвал закономерным поражение сборной России от команды Финляндии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение сборной России от Финляндии (2:3 ОТ) на московском этапе Евротура.
Напомним, что в овертайме тренерский штаб хозяев принял решение выпустить четвертого полевого игрока вместо голкипера. Финляндия забросила победную шайбу в пустые ворота.
«Что касается пропущенной шайбы в овертайме, то, когда тренеры снимают вратаря, все игроки, которые находятся на поле, должны четко контролировать шайбу, а у них это не получилось, поэтому поражение закономерно», - цитирует ТАСС Михайлова.
источник: ТАСС