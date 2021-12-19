Оши внесен в ковид-протокол «Вашингтона»

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши попал в коронавирусный протокол НХЛ.

Об этом сообщает официальный твиттер клуба из столицы США.

Отметим, что в последнем матче с «Виннипегом» 34-летний американец провел 18 минут и 17 секунд на льду.

Напомним, что ранее в ковид-протокол «Кпиталз» были внесены российский форвард Евгений Кузнецов и шведский нападающий Никлас Бэкстрем, которые лишь недавно оправился от травмы.

В текущем сезоне Ти Джей провел 14 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.