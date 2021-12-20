«Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси»

Увы, финны к Пекину готовы лучше… Почему России на КПК не помогли ни суперсостав, ни трибуны, ни судьи

Сборная России заняла лишь второе место на московском этапе Евротура, проиграв команде Суоми решающий матч в овертайме (2:3).