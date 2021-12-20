«Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в гостях нанес поражение «Нью-Джерси Девилз» со счетом 3:2.
В составе победителей отличились Теодорс Блюгерс, забивший в меньшинстве, Дантон Хайнен и Майк Матесон. Хозяева ответили точными бросками Янне Куокканена и Натана Бастиана, реализовавшего численное преимущество.
Таким образом, команда Майка Салливана набрала 39 очков и закрепилась на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
«Дьяволы» с 25 очками остались 12-ми.
Напомним, ранее стало известно о том, что российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин уже приступил к тренировкам в общей группе.
источник: «Советский спорт»