«Айлендерс» потерпели домашнее поражение от «Вегаса», Сорокин отразил 31 бросок

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке уступили «Вегас Голден Найтс» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард гостей Ши Теодор, отличившийся дублем на 46-й и 60-й минутах, и реализовавший буллит в послематчевой серии. Еще один гол забил Джонатан Маршессо (7). Российский форвард Евгений Дадонов провел на льду 17 минут 34 секунды и не набрал результативных очков.

В составе хозяев шайбы забросили Брок Нельсон (12), Киффер Беллоуз (55) и Жан-Габриэль Пажо (58). Голкипер Илья Сорокин записал на свой счет 31 сэйв из 34 возможных.

Таким образом, «Вегас» одержал свою пятую победу кряду в чемпионате. В данный момент команда расположилась на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков. Клуб из Нью-Йорка идет 14-м на Востоке с 22 очками.

22 декабря «Голден Найтс» дома сыграют с «Тампой-Бэй», а «Айлендерс» двумя днями позже у себя примут «Вашингтон».