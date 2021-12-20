Пять очков россиян не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на своем льду переиграл «Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, у которых отличились Николай Элерс, Майк Шайфле и Пол Штястны, оформивший дубль. Свою вторую шайбу американец забросил в меньшинстве.

Гости ответили голами Владимира Тарасенко и Нико Микколы, который поразил чужие ворота при игре ф формате 4х5. Отметим, что в обоих случаях ассистентами выступали Павел Бучневич и Иван Барбашев.

«Блюзмены» с 39 очками остались на пятом месте в Западной конференции. «Виннипег», набрав 33 очка, приблизился к кубковой восьмерке.