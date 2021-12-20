«Вашингтон» уступил «Лос-Анджелесу», Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» – «Лос-Анджелес Кингз» завершился победой гостевой команды – 3:2.

Отметим, что по ходу встречи столичный клуб вел со счетом 2:0. Авторами заброшенных шайб стали Коннор Макмайкл (8-я минута) и Джастин Шульц (34). Однако соперники смогли не только отыграться, но и выйти вперед – голы забили Блейк Лизотт (38), Кристиан Воланин (43) и Адриан Кемпе (50).

Российские игроки «Кэпиталз», а именно форвард Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов провели на льду 27 минут 18 секунд и 20 минут 45 секунд соответственно. Оба хоккеиста закончили матч с коэффициентом полезности «-2».

Добавим, что «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка. «Лос-Анджелес» идет десятым на Западе с 33 очками.

22 декабря «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Филадельфии», а «Кингз» двумя днями на выезде встретятся с «Вегасом».