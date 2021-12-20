Американские СМИ сообщили о крайне малой вероятности участия участия игроков из НХЛ в Олимпиаде

Вероятность участия игроков из НХЛ в пекинской Олимпиаде крайне мала.

Об этом сообщает американский телеканал ESPN. По информации источника, окончательное решение будет принято в кратчайшие сроки.

Добавим, что на данный момент лига уже перенесла 27 матчей из-за вспышек коронавируса в разных командах. На карантине находятся более 100 хоккеистов.

Напомним, НХЛ и профсоюз игроков дали свое предварительное согласие на участие спортсменов на Играх в Китае. В то же время они имеют право передумать до 10 января в случае ухудшения эпидемиологической обстановки без каких-либо финансовых последствий.