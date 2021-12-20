«Айлендерс» – «Вегас». Сорокин признан третьей звездой встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (3:4 Б).

Отметим, что несмотря на поражение своей команды, 26-летний вратарь оформил 31 сэйв из 34. В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 41 встрече. Его средний процент отраженных бросков составляет 92,2%.

Первой звездой матча стал защитник победителей Ши Теодор, забросивший две шайбы. Его партнер по команде, а именно форвард Джонатан Маршессо, был признан второй звездой – на счету канадца один гол.

В данный момент клуб из Нью-Йорка идет на 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка. 23 декабря «островитяне» сыграют дома против «Вашингтона».