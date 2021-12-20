«Автомобилист» получил разрешение заполнять домашнюю арену на 50 процентов

Екатеринбургский «Автомобилист» сможет заполнять свою домашнюю арену на 50 процентов от ее вмещаемости.

«Рады сообщить вам о том, что хоккейный клуб «Автомобилист» получил согласование регионального Роспотребнадзора и Министерства спорта о допуске на ближайшие домашние матчи 50 процентов зрителей от полной вместимости КРК «Уралец», - сообщила клубная пресс-служба.

Напомним, что согласно действующему законодательству каждый регион вправе сам определять условия посещаемости спортивных мероприятий. В Москве разрешено заполнять трибуны на 70 процентов. При этом все зрители обязаны иметь QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, либо перенесение болезни.

Ближайший домашний матч екатеринбуржцы проведут 21 декабря против казахстанского «Барыса».

После 39 команда Николая Заварухина с 39 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.