«Торонто» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса в команде

Руководство «Торонто Мэйпл Лифс» приняло решение приостановить тренировочный процесс в связи со вспышкой коронавируса в команде.

По информации пресс-службы НХЛ, тренировки команды отменены до 26 декабря.

Напомним, в ковид-протокол угодили голкипер Джек Кэмпбелл, защитники Ти Джей Броди и Тревис Дермотт, нападающие Джон Таварес, Александр Керфут, Уэйн Симмондс и Джейсон Спецца, а также главный тренер Шелдон Киф и его помощник Спенсер Карбери.

Добавим, что ранее лига перенесла уже более 20 матчей регулярного чемпионата, а на карантин отправлено больше 100 игроков. Участие хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх в Пекине находится под большим вопросом.

После 30 игр «Торонто» с 42 очками занимает третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции.