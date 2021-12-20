«Это было безумие – остановить величайшего снайпера». Вратарь «Лос-Анджелеса» – об Овечкине

Вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Гаррет Спаркс поделился эмоциями от игры против форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Отметим, что сегодня, 20 ноября, «Кингз» обыграли столичную команду со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Спаркс оформил 33 сэйва из 35. Овечкин провел на льду 27 минут 7 секунд и нанес шесть бросков в створ ворот, однако ему не удалось отличиться голевыми действиями.

– Это было просто безумие – принять участие в матче НХЛ, где твоим соперником стал величайший снайпер всех времен, при этом что-то противопоставив против него, – цитирует Спаркса пресс-служба НХЛ.

Напомним, что «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка. «Лос-Анджелес» идет десятым на Западе с 33 очками.

22 декабря «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Филадельфии», а «Кингз» двумя днями позже на выезде встретятся с «Вегасом».