«Это решение читалось». Владимир Плющев - о слухах об отказе НХЛ от участия в Олимпиаде

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что НХЛ примет решение не пускать своих хоккеистов на Олимпийские игры в Пекине.

«Можно только сожалеть, что мы не увидим на Олимпиаде сильнейших хоккеистов планеты. Это решение читалось. Если НХЛ дает паузу в своем внутреннем календаре, чего раньше не было, значит, ситуация с коронавирусом там очень напряженная, и лига боится. Было видно, что в лиге все напряжены. Вопрос проглядывался за последнюю неделю, но нам остается только сожалеть», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что лига примет и огласит решение в ближайшие дни.

Предварительно НХЛ дала согласие на участие игроков в Играх, однако имеет право поменять свое решение до 10 января.

В настоящее время перенесено уже больше 20 матчей регулярного чемпионата, на карантине находятся более 100 игроков.