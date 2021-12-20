Шайба Индрашиса принесла «Адмиралу» гостевую победу над «Амуром»

Хоккеисты «Адмирала» на выезде минимально обыграли «Амур» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что единственная шайба в сегодняшней встрече была заброшена в начале первого периода – ее автором стал Микс Индрашис, отличившийся на третьей минуте.

Таким образом, команда из Владивостока одержала свою третью победу кряду в чемпионате и набрала 25 очков, расположившись на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет десятым (37 очков).

23 декабря «Адмирал» сыграет дома против «Локомотива», а хабаровчане днем ранее на своем поле примут «Нефтехимик».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Адмирал» (Владивосток) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол:

0:1 – Индрашис (Вяч.Ушенин), 02:44

Вратари: Аликин – Серебряков.

Броски: 29 – 26.

Штраф: 6 – 10.