Провольнев стал игроком ЦСКА

Российский защитник Владислав Провольнев пополнил состав ЦСКА. Об этом сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.

Отметим, что ранее права на 26-летнего хоккеиста принадлежали «Аризоне Койотис», подписавшая игрока в марте этого года. Однако затем команда НХЛ выставила россиянина на драфт отказов.

– Мы сегодня подписали контракт с Провольневым на три года, – цитирует президента «Чемпионат».

В нынешнем сезоне защитник отыграл 17 матчей в АХЛ, отличившись одним ассистом. В России хоккеист выступал за «Северсталь» и «Спартак». В общей сложности он провел в КХЛ 244 встречи, набрав 49 (20+29) очков.