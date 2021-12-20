Дмитрий Губерниев: Хоккейный турнир Олимпиады без НХЛ – это как свадьба без невесты

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему того, что хоккеисты НХЛ могут пропустить Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Ранее телеканал ESPN сообщил о том, что вероятность участия хоккеистов из североамериканской лиги на ближайших Играх крайне мала.

– Если НХЛ все-таки не приедет на Олимпиаду, это будет огромная потеря для всех. Для меня лично это будет большое разочарование как для журналиста и болельщика. Хоккейный турнир Олимпиады без НХЛ – это как свадьба без невесты. Не хочется говорить о шансах, но их, вероятно, будет больше для нашей страны без участия НХЛ, – цитирует Губерниева Sport24.

Напомним, что предварительно НХЛ дала согласие на участие игроков в Играх, однако имеет право поменять свое решение до 10 января. В настоящее время перенесено уже больше 20 матчей регулярного чемпионата, на карантине находятся более 100 игроков.