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Владимир Плющев: Можно много говорить о фаворитах Олимпиады, но решаться все будет на льду

В 2018 году победу в олимпийском турнире одержала российская команда.
20 декабря 2021 15:59
автор: Владислав Корегин

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы национальной команды на победу в Олимпийских играх-2022.

Напомним, что соревнования пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. Подопечные Алексея Жамнова попали в группу B. Их соперниками станут Дания, Чехия и Швейцария.

– Можно много говорить о фаворитах турнира, но решаться все будет на льду. На сегодняшний день есть несколько команд, давным-давно известных, кто будет претендовать не просто на медали, а на победу. Наверное, мы будем в этой компании, в которой все постоянно между собой конкурируют, – цитирует Плющева «Газета.Ru».

В 2018 году на Олимпиаде Пхенчхане победу одержала Россия. В финале турнира команда в овертайме обыграла Германию со счетом 4:3.

источник: «Газета.Ru»
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