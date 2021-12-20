Журова - о возможном неучастии игроков НХЛ на Олимпиаде: Для многих это был последний шанс

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о предполагаемом отказе НХЛ от участия хоккеистов Лиги в зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Грустно. Наши болельщики хотят видеть команду из НХЛ — они считают ее полноценной. Но, несомненно, это хороший вызов для ребят, которые играют в России. Для молодежи это хороший шанс стать олимпийскими чемпионами.

На мой взгляд, нечестно лишать НХЛовцев такой возможности. Многие игроки, играющие за океаном, тоже хотели стать чемпионами. А для многих это был последний шанс», - приводит слова Журовой Sport24.ru.

Напомним, что из-за распространения в клубах НХЛ нового штамма коронавируса - «омикрона» было перенесено более 20 матчей регулярного чемпионата.

Несмотря на то, что Лига дала согласие на участие игроков в Играх, она имеет право поменять свое решение до 10 января.