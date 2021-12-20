Дубль Антона Бурдасова помог СКА обыграть «Спартак» в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своем льду переиграл московский «Спартак».
Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу питерцев, у которых дубль оформил капитан команды Антон Бурдасов, дважды реализовавший численное преимущество. Еще по одному разу отличились Даниил Пыленков и Андрей Кузьменко.
Гости ответили голами двух Александров - Хохлачева и Никишина.
Таким образом, СКА набрал 56 очков и возглавил турнирную таблицу Западной конференции. «Спартак» с 45 очками остался седьмым.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва) - 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Голы:
0:1 - Хохлачев (Лехтеря, Хеед), 3:34
1:1 - Бурдасов (Кузьменко, Гусев), 16:29 (5х4)
2:1 - Пыленков (Марченко, Галимов), 19:55
3:1 - Бурдасов (Кузьменко, Гусев), 27:51 (5х4)
4:1 - Кузьменко (Бурдасов), 37:22
4:2 - Никишин (Хеед, Лехтеря), 39:53.
Вратари: Юханссон - Красиков.