Дубль Плотникова принес ЦСКА победу в матче с «Йокеритом»

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Йокерит» со счетом 1:3.
На шайбу нападающего финского клуба Кристна Комбе (35-я минута) российская команда ответила голом Сергея Андронова (35) и дублем его тезки Плотникова (44 и 58).
Таким образом, армейцы набрали 55 очков и поднялись на второе место Западной конференции, финская команда опустилась на четвертую строчку, имея на одно очко меньше.
22 декабря «Йокерит» примет на своем льду минское «Динамо», а ЦСКА сыграет в гостях со СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) - ЦСКА (Москва) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы:
1:0 – Комбе (Иконен, Кивисте), 34:08
1:1 – Андронов (Нордстрем, Нордстрем), 34:22
1:2 – Плотников (Окулов), 43:59
1:3 – Плотников, 57:36
источник: «Советский спорт»