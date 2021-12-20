«Салават Юлаев» в овертайме сломил сопротивление «Куньлуня»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» на выезде в овертайме нанес поражение пекинскому «Куньлуню».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Кадейкин, оформивший дубль, Андрей Зубарев и Филип Ларсен. У хозяев также дублем отметился Спенсер ФУ, и еще одну шайбу забросил Джейсон Фрэм.

Уфимцы набрали 53 очка и закрепились на третьем месте в Восточной конференции. «Драконы» с 24 очками остались последними.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) - «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) - 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 - Кадейкин (Кулемин), 10:23

1:1 - Фу С. (Фу П., Локхарт), 22:07

1:2 - Зубарев, 21:17

2:2 - Фу С. (Вон, Спроул), 22:07

2:3 - Кадейкин (Тихонов, Шмелев), 27:43

3:3 - Фрэм, 45:41

3:4 - Ларсен (Кулемин), 64:11.

Вратари: Смит - Метсола