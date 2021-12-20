Хоккеист молодежной команды «Нефтехимика» погиб в ДТП

Хоккеист молодежной команды нижнекамского «Нефтехимика» - «Реактора» Никита Мокеев погиб в ДТП.

Как сообщает телеканал НТР 24, трагедия произошла днем 20 декабря на трассе Казань - Оренбург. «Лада Веста» под управлением игрока выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с фурой. Хоккеист от полученных травм скончался на месте. Также в легковом автомобиле была одна пассажирка, которая сейчас госпитализирована.

В текущем сезоне Мокеев провел 38 матчей, в которых набрал 12 (2+10) очков.