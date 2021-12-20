«Виртанен и в НХЛ не особо был суперзвездой». Миронов - об игре спартаковского канадца

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов оценил игру канадского нападающего своей команды Джейкоба Виртанена в матче против СКА.

«Устраивает ли игра Виртанена? Что значит устраивает? Ну вы такие вопросы задаете… Виртанен старается, но не все получается. Человек в чужой стране, другая лига. Нужно время. Он и в НХЛ не особо был суперзвездой, суперснайпером. У него есть запас, мы разговариваем. Думаем, что он будет прибавлять от игры к игре», - приводит слова Миронова «Чемпионат».

Напомним, москвичи уступили питерцам со счетом 2:4

В текущем сезоне Виртанен провел в составе красно-белых 31 матч, в котором набрал 16 (9+7) очков.