Минское «Динамо» на выезде переиграло рижских одноклубников в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло одноклубников из Риги со счетом 4:1.
В составе гостей отличились Владислав Еременко, реализовавший большинство, Кирилл Воронин, Роман Горбунов и Денис Мосалев, также забивший в формате 5х4.
Хозяева ответили единственной шайбой в исполнении Рудольфа Червены, воспользовавшегося удалением Ильи Шинкевича.
Минчане набрали 43 очка и продолжают занимать девятое место на Западе. Столько же очков у идущего восьмым нижегородского «Торпедо». Обе команды на два очка отстают от «Спартака», но имеют по две игры в запасе.
Рижане с 30 очками замыкают турнирную таблицу конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига, Латвия) - «Динамо» (Минск, Белоруссия) - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы:
0:1 - Еременко (Теденбю, Демков), 8:24 (5х4)
0:2 - Воронин (Кемпе), 17:21
0:3 - Горбунов (Алистров, Коробов), 34:44
0:4 - Мосалев (Кемпе, Колосов), 40:57
1:4 - Червены (Лорито, Гормли), 58:03 (5х4).
Вратари: Гудачек - Колосов.