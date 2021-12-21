Миронов раскритиковал календарь КХЛ

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов остался недоволен календарем КХЛ, который не предусматривает пауз между матчами сборной России в Еротуре и встречами регулярного чемпионата.

«Никишин вчера только прилетел из сборной. Я бы по расписанию так не делал, потому что человек сыграл за шесть дней четыре игры, это тяжело для любого игрока. Надо как-то подгадывать календарь, чтобы хотя бы был один выходной день до игры и чтобы хоккеисты могли отдохнуть, но что есть, то есть», - приводит слова специалиста пресс-служба питерского СКА.

Напомним, «Спартак» в Петербурге уступил СКА со счетом 2:4. Одну из шайб в ворота хозяев забросил защитник Александр Никишин, который еще сутки назад принимал участие в Кубке Первого канала в составе борной России.