Две передачи Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома нанес поражение «Миннесоте Уайлд».

Матч завершился со счетом 7:4 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джо Павелски, Эса Линделль, забивший в меньшинстве, Тайлер Сегин, Роопе Хинтц, реализовавший численное преимущество, Якуб Петерсон, Миро Хейсканен и Джейми Бенн, отправивший шайбу в пустые ворота.

Гости ответили голами Райана Хартмана, Кевина Фиалы, оформившего дубль, и Кирилла Капризова.

Отметим, что в двух шайбах «Далласа» поучаствовал российский форвард Денис Гурьянов, ассистировавший партнерам. В активе нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, кроме заброшенный шайбы, также одна результативная передача.

Таким образом, «Старз» набрали 32 очка и поднялись на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Миннесота» с 40 очками осталась на второй позиции.