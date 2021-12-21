НХЛ приостановила регулярный чемпионат до Рождества

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что с 22 по 25 декабря состоится пауза в матчах регулярного чемпионата.

По информации источника, лига отложила игры, которые должны были пройти 23 декабря. Данное решение было принято для того, чтобы во всех командах стабилизировалась эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

Отмечается, что 26 декабря все хоккеисты, а также персонал будут сдавать тесты на Covid-19. В случае, если обстановка заражениями будет стабильной, то регулярный сезон возобновится.