Брендан Лайпсик: «Металлург» – идеальная команда, чтобы проявить свои атакующие способности

Нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик высказался об игре своей команды под руководством Ильи Воробьева.

Напомним, что 46-летний специалист возглавил магнитогорцев в 2019 году. В нынешнем сезоне клуб лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 39 встречах. Идущий вторым «Трактор» имеет в своем активе 59 очков. При этом челябинцы сыграли на два матча больше.

– Мне очень нравится играть у Воробьева. Он дает атакующим игрокам свободу, позволяет играть и проявлять креативность. Воробьев выиграл Кубок Гагарина, это великолепный опытный тренер, знает, чего ждать от игроков. Для меня работа с ним – отличный опыт. «Металлург» – идеальная команда, чтобы проявить свои атакующие способности, – цитирует Лайпсика «Чемпионат».

Добавим, что на счету 27-летнего канадца 14 заброшенных шайб и 16 результативных передач в 37 матчах текущего розыгрыша КХЛ.

Сегодня, 21 декабря, «Металлург» сыграет дома против «Северстали». Встреча состоится в 17:00 мск.