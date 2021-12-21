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Сумма трансфера форварда Николсона из «Шарлеруа» в «Спартак» может составить 10 миллионов евро

Ямайский футболист должен присоединиться к московской команде этой зимой.
21 декабря 2021 11:02
автор: Владислав Корегин

Стало известно о том, сколько заплатит «Спартак» за приобретение нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.

Как сообщает DH.be, сумма трансфера 24-летнего ямайца составит около десяти миллионов евро. Ранее красно-белые анонсировали переход футболиста, опубликовав видео с вращающейся пластинкой под композицию Боба Марли.

Напомним, что Николсон выступает за «Шарлеруа» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета словацкого «Домжале». За сборную Ямайки он отыграл 29 встреч (10 голов).

источник: DH.be
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